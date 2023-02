Igakuised suured küttearved, järjest kallinev toidukorv ja transport – kas tartlastel on veel võimalik teatris käia või on see muutumas luksuseks, mida igaüks endale enam lubada ei saagi? Uurisime tartlastelt, kui palju mõjutab pileti hind otsust, kas minna teatrisse või ei.