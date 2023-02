Aasta kontsertkoori tunnustuse pälvis Elleri tütarlastekoor ning aasta dirigent-muusikaõpetaja tiitli teenis välja Annelii Traks

Elleri tütarlastekoori dirigent on Külli Lokko.

Aasta dirigendiks valiti Külli Kiivet, kes on üle-eestilise neidudekoori Leelo peadirigent, Tallinna ülikooli meeskoori dirigent, muusika- ja balletikooli hääleseadeõpetaja ja mudilaskoori dirigent, Eesti kooriühingu mentor ja mitmete kooride hääleseadja. Kiivet on ka järgmise noorte laulupeo «Püha on maa» neidudekooride liigidirigent. Samuti oli Kiivet mullu toimunud Eesti naislaulu seltsi ja Eesti meestelaulu seltsi ühislaulupäeva "Kodu(L)ootus" üks kunstilisi juhte.