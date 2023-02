Supilinnas saab täna borši ja kõrvitsasuppi, aga ka jääsupis suplust

Rahvusvahelise supipäeva tähistamise kohta leiab vastuolulisi teateid. Mõnedes uudistes on kirjas, et seda peetakse aprillis, siis jälle, et augustis või siis septembris. Öeldud on ka, et koduse supi päeva tähistatakse veebruari alguses. Supilinna selts seab oma panused just sellele teadmisele ning on välja hõiganud, et 5. veebruar on koduse supi päev. Suppi tuleb keeta nii, et ka naabritele jätkuks.