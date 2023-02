GALERII ⟩ Täiskuuöösöömingu muljeid: Alatu laim lõppes otsa ja Korralik keretäis läks sooja

Sääsekõrva Aida perenaine Sirli Peterson. Foto: Sille Annuk

Eelmise talve täiskuusöömingu ajal käis Sirli Peterson veel uudishimulikult ringi ja vaatas teisi, et kuidas ühel või teisel see õuerestoran korraldatud oli. Mõni asi jäi talle silma, mida ta ise tahtnuks paremini teha. Mõtles, et õu võiks hästi korras ja ilus olla ning et sõbrad-pereliikmed-teenindajad ei peaks just kringliks külmuma. Ja et ka sööjatel peaks mõnus olema.

Siis vaatas oma aidale veelkord otsa ja otsustas, et järgmisel korral, kui talv tuleb, proovib ka ise.

Ega see kõik muidugi niisama lihtsalt käi, et ise otsustan, ise teen. Maitseelamuste Koda hakkab juba pool aastat varem läbirääkimisi pidama ja lepinguid sõlmima nendega, kes talvises öösöömingus kaasa lüüa tahavad. Peab tingimustele vastama, õuesöömaaja menüü korralikult läbi mõtlema. Et oleksid supp, praad ja magustoit! Toidu valmistamisel tuleb süsteemne olla ning kõiki toiduohutuse ja hügieenireegleid täita, kasutada toorainet, mis tõesti kodumaine on.

Sääsekõrva Aida perenaine Sirli Peterson. Sille Annuk

Sirli Peterson oli nõus, et muidugi, see on suur ettevõtmine igast teisestki otsast. Alates sellest, et kui paned keema 15-liitrise poti 30 portsu supiga, et siis on see pott väga raske, aga ka väga kõrge. Nii, et väikest kasvu Sirli peab taburetile ronima, et suppi korralikult kulbiga läbi segada.