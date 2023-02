GALERII ⟩ Sadakond inimest kogunes Kalevipoja kuju avamisele Mustveesse

Kalevipojal on kõrgust umbes meeter ja 20 sentimeetrit ja kuju ise on tõstetud suurele maakivile, mis kaalub seitse-kaheksa tonni ja on toodud Torma prügilast.

Küsimuse peale, et kas see Kalevipoeg siiski mitte liiga tilluke ei ole, vastas Aivar Kokk, et muidugi nad oleksid tahtnud ehk kolm korda suuremat teost, aga raha pani paratamatult soovidele piirid ette. Missugusest summast jutt käis, sellele jäi Aivar Kokk vastuse võlgu põhjendusel, et kuna see on suurelt osalt ettevõtja enda raha, siis pole ilus selle rahaga kiidelda.