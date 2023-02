Müstiline atmosfäär ja pöörane TäiskuuÖÖsööming täna jälle käes!

Peakorraldaja Triinu Akkermann meenutas, et see oli Saabolda kodurestorani Maagõkõnõ perenaine Sirje Kruusamäe, kes paar-kolm aastat tagasi ütles, et suvel on nii palju toredaid festivale, võiks ka talvel midagi vahvat olla. «Nii sai mõeldud ja raalitud ning ühel kokkusaamisel jõudsid võrgustiku Peipsi Toit inimesed täiskuuöö teema ja õuerestoranideni. Esimene Pöörane TäiskuuÖÖsööming ületas meie ootused ja loodame parimat ka sel aastal. Täna õhtul see algab!»