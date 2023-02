Video ⟩ «Hästi paned, Martin!» ehk Kuidas EKRE tule ja mõõgaga riiki päästma hakkas

Tuldud on kaugemaltki, näiteks Põltsamaalt, Jõgevalt ja Võrust. Miks? Et päästa Eesti, nagu teatab Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) tänavune valimisloosung. Tõrvikurongkäik on osa sellest aktsioonist, ehkki samas ka rahvuskonservatiivide iga-aastane tava 2. veebruaril, Tartu rahu aastapäeval.