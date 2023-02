GALERII ⟩ Linnapea Karlova kooli Salme maja tänuüritusel: Tartu rahu peab noortes edasi elama

Tartu linnapea Urmas Klaas rõhutas oma kõnes, et iga koolimaja avamine on oluline sündmus.

«Tartu linn on Eesti hariduskeskus ja iga koolimaja uuele elule äratamine on eriline sündmus. Julgen öelda, et siia väärikasse hoonesse sisenemine on privileeg,» rääkis Urmas Klaas. «Eile tähistasime me Tartu rahulepingu 103. aastapäeva. Selle tähistamise traditsioon peab edasi elama nendes põlvkondades, kes ka siin koolimajas õpivad.»