Täna allkirjastati Emajõe kaldapromenaadi ehituse leping

Tööd Rahu sillast kuni Atlantise majani peaksid olema lõpetatud juuni lõpuks, kogu promenaadiala valmib selle aasta novembri lõpuks. Tööde kogumaksumus on 1,7 miljonit eurot, ehitaja on GRK Eesti AS, kes alustab ettevalmistavate töödega lähinädalatel.