Tartu tervishoiu kõrgkool saadab teele 174 tervishoiuspetsialisti

Tartu tervishoiu kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkar tundis heameelt, et talviste lõpetajate arv on tervishoiukõrgkoolis aasta-aastalt tasapisi kasvanud. «Et tagada tervishoiutöötajate piisav järelkasv ja kõikidele õppuritele praktikakohad, toimub vastuvõtt kõrgkooli kaks korda aastas. Viimasel paaril aastal oli talviseid lõpetajaid mõnevõrra vähem, kuna vahepealne koroonakriis sundis tudengeid enne lõputöö esitamist akadeemilist puhkust võtma, kuid nüüd on põhirõhk tagasi õpingutel ja saame rõõmustada uute tervishoiutöötajate üle,» selgitas ta.