Üksikmängus tulevad siia Eesti meistritiitlit kaitsma naistest viimase kuue aasta võitja Kristin Kuuba (Triiton) ja meestest 2006. aastast ehk 17 aastat meistrivõistlustel kaotuseta püsinud Raul Must (Raul Must SK).

Kristjan Kaljurand (TÜASK) ja Raul Käsner (Triiton) üritavad meeste paarismängus saada kaheksanda koos teenitud meistritiitli (teiste partneritega on mõlemal kirjas veel kaks kulda). Kati-Kreet Marran (Triiton) ja Helina Rüütel (Triiton) on naiste paarismängus mõlemad neljakordsed Eesti meistrid, koos on aga võidetud vaid viimane kuld, mullu Tallinnas.