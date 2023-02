Lemmit Kaplinski: Fookusse liigub huviharidus

Käimasoleva liikumisaasta puhul on sobilik, et liiguvad ka Tartu fookusteemad hariduselu korraldamisel. Lükkasime esimesena käima täielikult eestikeelse koolihariduse tegevuskava, nüüd suuname oma tegevuse huviharidusele. «Haridus on haridus» ja «õppida saab kõikjal» on need põhimõtted, millele toetuvad selle aasta eesmärgid ja valikud eelarves. Ikka selleks, et olla endiselt linnana parim koht kasvamiseks ja õppimiseks.