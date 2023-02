TARTU TULEMINE ⟩ Kõigekõrgem andis linnale nimeks Jurjev

Meie linna nimi ei ole olnud algusest saati ühesugune, vaid on aegade keerises muutunud. Vahetusi on toonud kaasa võõras võim, mis on kinnitanud kanda Emajõe ja Toomemäe vahel, nii et ametliku nimega Tartus oleme saanud elada napilt üle saja aasta.