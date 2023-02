Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi ajalooõpetaja Urmas Persidski on mees nagu orkester, sest peale ajaloo õpetab ta tundma ühiskonda, majandust ja ettevõtlust. Vähe sellest, ta laulab. Kõige tipuks on ta päris jõuluvana. Et haridus- ja noorteamet Urmas Persidski tänavusel tunnustuskonkursil «Edu ja tegu» aasta ettevõtlikuks õpetajaks nimetas, on ju tore küll, aga veelgi enam sobiks teda nimetada ettevõtlikuks inimeseks.