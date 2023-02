Riigikogu valimised algavad juba selle kuu lõpus. Tartu valimisringkonnas on üles seatud 79 kandidaati, Jõgeva- ja Tartumaal on kandidaate 70. Valmiskampaaniad on käimas, poliitikud kohtuvad inimestega silmast silma, et jääda meelde ning võita usaldust. Seetõttu võib otsuse langetamine muutuda keerulisemaks ja aeganõudvamaks. Kuidas tartlased otsustavad, kellele oma hääl eelseisvatel riigikogu valimistel anda?