GALERII ⟩ Tartu rahu valvava Kalevipoja jalamile asetati pärjad

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas meenutas, et 103 aastat tagasi allkirju andes teatas Venemaa, et loobub aegade lõpuni oma suveräänõigustest Eesti territooriumile. «Kas see läks nii? Ei. Venemaa murdis oma sõna juba varem, aga 1. detsembril 1924. aastal mässu organiseerides väga otseselt. 1939. aastal väga selgelt oma jõudu peale surudes, 1940. aastal annekteerides ja okupeerides Eesti territooriumi. Ja viimastel aegadel oleme jälle kuulnud ähvardusi,» rääkis ta.