Tammeka tegevjuht testil viibivast Itaalia kaitsjast: me polnud teda enne mängimas näinud

«Ei no aus vastus on see, et üks Itaalia tuttav soovitas ja sealt ta tuli. Enne polnud me teda mängimas näinud. Usaldasime oma kontakti,» kirjeldas Tiirik.

«Ta on positiivne leid meie jaoks. On näha, et on hea jalgpallikooliga. Trennides teeb keskkaitsjale iseloomulikke asju. Palliga on ka pigem rahulik. Temaga on selles mõttes lihtne, et vaatame Pärnu vastu mängu ära ja siis teeme lõpliku otsuse,» rääkis Pähn.