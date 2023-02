Uus liikumine püüab kõigutada majanduskasvu ülemvõimu

Kas kasvuta majandus on võimalik?

Majanduse kasv on ajaloos pikalt käinud koos loodusressursside suurema kasutusega. Majanduskasvu suurendamise üks lihtsaid viise on võtta maapõuest põlevkivi või naftat, põletada seda energia saamiseks ja lugeda seda tarbimiseks.

Majanduse suuruse ja loodusressursside kasutuse ajaloolisele korrelatsioonile ehitatakse üles ka argument, et kui majandus edaspidi ei kasvaks, siis ei kasvaks ka loodusressursside kasutus. Korrelatsioon pole aga põhjuslik seos. Majandus saab kasvada üha vähem loodust kurnates ja loodust saab rohkem kurnata majandust kasvatamata.

Kuidas aga loodust vähem ekspluateerides endiselt hästi elada? Selle võluvitsa nimi on tarkus. Majanduskasvust kõige esimesena loobumine võib tähendada seda, et meil on vähe aega mõelda, kuidas paremini loodust hoida.

Eesmärk hoida ressursikasutust praegusel tasemel ja mitte lasta sel kasvada on keeruline, kuid mitte võimatu. See on piirang, milles võiksid riigid omavahel kokku leppida. Poliitiliselt väljakutsuv, kuid väga tervitatav. Ka tervikuna ressursikasutuse, mitte vaid süsihappegaasiheite vähendamine oleks realistlik.

Kas kasvuta majandus on võimalik? On küll. Maailmamajanduses näeme riike, mille SKP kasvutempo on minimaalne. Jaapani keskmine majanduskasv aastast 2000 on 0,6 protsenti ning elu läheb edasi. See ongi juba tasaareng.

Hea elu ainuke tunnus ei ole kindlasti praegu arvutatav SKP, mida sageli kasutatakse majanduskasvu sünonüümina. See on üks tore näitaja mitmete seas. Majandust kaugelt vaadates tundub, et kogu elu käib selle ümber. Ei käi. Kas meil on vaja paremaid mõõdikuid looduse kasutuse ja elukvaliteedi kohta? Jah, kindlasti. Ressursside raiskamine ei paranda heaolu.

Tasaareng rohuna keskkonnaprobleemide parandamiseks sarnaneb arsti soovitusega aeglasemalt käia puusavahetusoperatsiooni asemel. Nii nagu pole majanduskasv ühiskonna ainus eesmärk, ei taga ka majanduskasvust hoidumine soovitud tulemusi.

Lenno Uusküla, Luminor Eesti peaökonomist, Tartu ülikooli makroökonoomika kaasprofessor