Meenutuste sari ⟩ Irja Lutsar: Järgmine kriis oma hirmu, paanika ja teadmatusega tuleb kindlasti

Ehkki riigi täielik sulgemine 2020. aastal tekitab praegugi vastandlikke arvamusi, oli see tookord paratamatu ja ainuõige. Kuigi nii mõnelegi, ka mulle, tundus, et riik suleti liiga vara, aga just tänu sellele meie meditsiinisüsteemis ei tekkinud sellist ülekoormust nagu Lääne-Euroopas. Positiivne, et õnnestus ära hoida ülemäärased piirangud: inimeste täielik liikumiskeeld või mõne maakonna sulgemine, mida osa ühiskonnast tugevalt nõudis. Eriolukord oli küll väga efektiivne nakkuse vältimisel, kuid polnud jätkusuutlik. Samuti ei tekkinud siis koroonaviirusevastast immuunsust. Sügisele vastu minnes oli üle 90 protsendi elanikkonnast antikehadeta ja seda isegi nakatumise üheks epitsentriks olnud Saaremaal, mistõttu järgmised lained olid paratamatud.