Jan Levtšenko: Kirjatüübitusk – hirm mitmekesisuse ees

Tartu Postimees avaldas ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Andrei Pankratovi arvamuse (TPM, 24.1), keda ärritas uus tunnuskiri, mille eelmisel aastal töötasid Tartu linnavalitsuse tellimusel välja bürood AKU ja Tüpokompanii. Põhiline etteheide on selles, et see tunnuskiri tekitab kirillitsal põhineva emakeelega inimesel dissonantsi. Tema arvates r-täht sõnas Tartu meenutab kirillitsa г-tähte, mis on naljakas ning tegelikult ka ebameeldiv. Düslaalia vist ikkagi eksisteerib.