Rongi ja veoki kokkupõrke hetkel ei põlenud punane foorituli

Aktsiaseltsi Eesti Raudtee ohutusjuht Tarvi Viisalu sõnas, et nad said OJK aruande sel nädalal kätte ning selle läbitöötamine on veel pooleli. Ta ütles, et selline õnnetusjuhtum pole kohe kindlasti tavapärane, ja seda näitavad ka aruande tulemused.

Viisalu rõhutas, et esitatud tõendusmaterjali alusel taristu seadmete ja süsteemide elektrivarustus ning liiklusjuhtimissüsteem ja raudteeülesõidukoha automaatika kuni õnnetuse hetkeni toimisid.

Kuid miks ei süttinud ülesõidul keelav punane tuli? Ohutusjuht selgitas, et töökorras seadmete jaoks õnnetuses osalenud rongi ajutiselt ei eksisteerinud, sest puudus šunteerimine ehk ajutiselt katkes rööpa ja rongiratta vaheline ühendus. Kuid jääb selgusetuks, miks ühendus kadus.

Kummaline määre

Ühe versioonina käidi aruandes välja võimalus, et rongirattad olid kaetud mingi määrdeainega, mis võis tilkuda ratastele laagripesadest. See võis tekitada katkestuse rööbaste ja rongirataste vahel ning seetõttu punane tuli ülesõidukohas ei süttinud. Samas seisab avarii aruandes, et puudub põhjuslik seos rattapaaride määrimise ja šundi kadumise vahel. Eesti Raudtee ohutusjuhi sõnul pole enne ega pärast selliseid juhtumeid ette tulnud.

«Jälgime hoolega turvanguseadmete töökindlust ning vajadusel remondime neid. Selle ülesõidu automaatika läheb vahetusse moderniseerimisprojekti käigus aastal 2024, samuti uuendatakse vastavalt tegevuskavale lähiaastatel liiklusjuhtimissüsteeme. Raudteeohutuse parendamise eesmärgil loeme kriitiliseks, et Ropka tõsise õnnetusjuhtumi ohutusjuurdluse tulemusel selguksid konkreetsed põhjused ja soovitused,» rääkis Viisalu.

Samas rõhutas ta, et tehnilistest abivahenditest sõltumata on väga oluline ka liikluskultuur üldisemalt.

«Soovin kõikidele liiklejatele südamele panna, et raudteed ületades tuleb alati veenduda selles, et rongi poleks tulemas. See lihtne abinõu aitab kindlasti kaasa sellele, et raudteel õnnetusi ei juhtuks,» lisas Viisalu.

OJK raudteeõnnetuste vanemuurija Jüri Olde märkis, et kogu juhtum on mitmetahuline ja mitte lihtsalt käsitletav teema.