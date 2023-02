Restoranikuu magusaimad ajad täituvad kiirelt

«Kogu aeg olid hinnad vahemikus 20–25 eurot, nüüd on enamik vahemikus 30–33 eurot,» selgitas Pilt. Tema sõnul on selline hinnatõus piisav, et restoranis käike rohkem kaaluda. Läbi tuleb tema sõnul mõelda ka külastuse aeg. «Õhtused ajad on loomulikult kuumemad,» tõdes ta. Pildi sõnul tal üheski restoranis täitsa käimata pole jäänud, küll aga teeb ta broneeringud aegsasti.