Taaralinna pätid varastavad aina rohkem toitu ja alkoholi

Näppamiste hulk riigis on tunamullusega võrreldes suurenenud 4 protsenti ning viimases kvartalis 7,5 ja detsembris koguni 15 protsenti, Tartumaal oli kasv aga veelgi järsem.

G4Si kommunikatsioonijuht Maxim Tuul rääkis, et Tartumaal oli mullu olukord halvem kui Eestis keskmiselt. «Võrreldes üle-eelmise aastaga suurenes varguste hulk 20 protsenti, detsembris koguni 30 protsenti. Varastatakse endiselt tavapäraseid tooteid ehk peamiselt alkoholi ja toidukaupu kohe tarbimiseks või tarbe- ja luksuskaupu edasi müümiseks,» sõnas ta.

Möödunud nädalal reageeris G4Si patrullekipaaž häirele pealinna kauplusest, kus kassast üritas kauba eest tasumata mööduda mees, kes tahtis varastada õlut maksumusega 3,20 eurot. Läinud nädalavahetusel reageeris turvapatrull varguskatsetele Narva ja Valga kauplustes, kus potentsiaalne kahju olnuks ligi 12 eurot. Samalaadseid juhtumeid on ka Tartus.

Tartu politseijaoskonna menetlusjuht Timo Reinthal nentis, et kui majandus on languses, kipuvad varavastased süüteod tõusuteel olema. «Nii on ka varguste arv viimastel aastatel olnud tõepoolest väikeses tõusutrendis. Toidupoodidest varastatakse toidu- ja esmatarbekaupu, hügieenitooteid ja majapidamiskaupu. Kõige suurema osa poodidest varastatud kaubast moodustub alkohol,» märkis Reinthal.