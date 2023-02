Linn soetab kriisiks generaatoreid ning ka satelliittelefone

Lisaks on kavas näiteks Puiestee 62 koolimajale luua kaugküttevõrgust sõltumatu küttelahendus, et kriiside korral saaksid inimesed seal mobiiltelefonide akusid laadida ja toasooja.

Generaatoreid ja muid seadmeid on vaja selleks, et valmistuda ulatuslikeks elektrikatkestusteks ning tagada kriisi korral hädavajalikele asutustele elekter, soojus ja side.

Töökindluse tagamine

Konkreetsesse paketti, mida linn Eesti ELi välispiiri programmi kaudu taotleb, kuuluvad kaks statsionaarset ja kaks mobiilset võimsat elektrigeneraatorit. Need on plaanis paigaldada Tartu hooldekodusse, Maarjamõisa ja Ristikheina lasteaeda ning raekotta. Lisaks soetab linn neli satelliittelefoni, millega side katkemise korral on võimalik välismaailmaga suhelda.

«Tartu linn peab hoonete ja teenuste toimimist kriiside korral oluliseks ja viib need tegevused kindlasti lähiajal ellu,» kommenteeris linnavarade osakonna juhataja Kunnar Jürgenson.



Samuti on plaanis suurem generaator paigaldada Liiva hooldekodusse, kuna sealseid patsiente evakueerida on keerukas.

Jürgensoni sõnul on konkreetne projekt vaid osa linna kriisideks valmisoleku parandamiseks. Näiteks soetas linn eelmisel aastal 28 väiksemat elektrigeneraatorit, millega on võimalik tagada hoonete soojasõlmede töö ja valgustus. Tartu kahe peamise evakuatsioonikeskuse, A. Le Coqi ja Variku spordihoone elektrisüsteemid on ümber ehitatud ja valmis suurte generaatorite ühendamiseks. Need generaatorid telliti juba varem ning jõuavad kohale märtsis ja aprillis.