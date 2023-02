Signe Kivi näitab, et tema disainitud kangaste näitus Abakhani vaateakendel on avatud.

Riia mäkke rühkija märkab Abakhani kangapoe akendel midagi uut. Seekord ei ole vitriinidele pandud välja uued kangad, vaid hoopiski midagi vana, kuid see-eest ainulaadset. Selliseid teisi maailmas ei leidu, sest need on tekstiilikunstnik Signe Kivi disainitud tekstiilid aastatest 1983–2002. Miks just nüüd?