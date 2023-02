Algas kandideerimine Tartu ülikooli magistriõppesse

Sel aastal saavad Tartu ülikooli magistriõppesse astujad valida 77 õppekava vahel, neist 49 on eestikeelsed ja 28 võõrkeelsed. Eesti ja soome-ugri keeleteaduse asemel avas ülikool uue keeleteaduse õppekava, kus saab spetsialiseeruda ühele kolmest suunast: keeleteadus ja eesti keel, fennougristika ja arvutilingvistika.

Õppima on oodatud nii filoloogid kui ka muu eriala lõpetanud keeleteadusehuvilised. Loodud on ka uus ingliskeelne digiühiskonna juhtimise õppekava, mille sihtrühm on välisriikide tippspetsialistid, kes soovivad õppida Eesti kogemusest avalike teenuste digiteerimisel ja sellega seotud tehnoloogiasektori arendamisel.