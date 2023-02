Eesti Rahva Muuseumis pannakse üles maineka kunstniku isikunäitus

Olga Tobreluts on sündinud 1970. aastal Leningradis ning elab nüüd Ungaris. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud multidistsiplinaarne kunstnik, kes tegeleb maalikunsti, fotograafia, video ja skulptuuriga. Tema loomingut määratleb neoakademism. Kunstnik juhib oma loominguga tähelepanu lihtsate motiivide mitmetahulisusele antiigist tänapäevani välja.

Olga Tobrelutsu töid on eksponeeritud paljudes mainekates muuseumides ja galeriides: Tate Modern London, Moodsa Kunsti Muuseum New York, Moodsa Kunsti Muuseum Stockholmis ja mujal.

Ta on esinenud Veneetsia kunstibiennaalil. Kunstniku töid on omandanud tuntud muuseumid: MoMA, NY, Mario Testino fond jt. Tema loomingu kohta on kirjutatud kaks põhjalikku raamatut ja neid on käsitletud paljudes väljaannetes, sealhulgas: Art Actuel, Flash Art, ArtReview, METROPOLISM, ART ja FOCUS.