Margit Rosental-Tustit saab tööl käia ainult tänu sellele, et tal on isiklik abistaja. Paradoksaalsel kombel seisneb Margit Rosental-Tustiti töö selles, et ta koordineerib mittetulundusühingus Händikäpp isikliku abistaja teenust neile, kes samuti kas füüsilise või nägemis- või kuulmispuude tõttu vajavad oma elu elamisel isiklikku abistajat.