Jõgevamaa farmist lekkis ojja silomahla

Keskkonnaameti Jõgevamaa büroo juhataja Dora Kukk sõnas, et neile teatati esmaspäeval, et Jõgevamaal on ühe farmi silohoidlast voolanud Laari ojja silomahlasegust vett. «Meie inspektorid andsid ettevõttele korralduse rennid ja kogumiskaev tühjendada ning reostuse edasine levik liivaga takistada. Seda ka tehti,» vahendas Kukk.