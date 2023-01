Tartu tähetorn korraldab teist aastat järjest astrofotokonkurssi

Konkursi eesmärk on ärgitada inimestes huvi taevas toimuva vastu ja innustada neid seda jäädvustama. «Tartu tähetorni astrofotograafia konkursi traditsioon Covid-19 ajal küll hääbus, aga nüüd korraldame võistlust jõudsalt juba teist aastat järjest. On oluline seda konkurssi elus hoida, sest teist sellist Eestis ei ole. Oodatud on kõik, sõltumata vanusest ja varasemast kogemusest astrofotograafia vallas,» rääkis projektijuht Kärt Soieva.