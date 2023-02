Filosoofiline järelehüüd professor Ülo Matjusele, kes on teadnud teed juhatada

Raske, väga raske on kirjutada seda järelehüüdu oma juhendajale. Ülo Matjus (18. VI 1942–25. I 2023) oli sõnade suhtes väga valiv ja väljaütlemiste suhtes tundlik. Filoloogina ta teadis sõna jõudu. Filosoofina oli ta saksa filosoofilt Martin Heideggerilt õppinud, et «keel on olemise koda».