Galerii ⟩ Suvisele peole pürgivad tantsijad näitasid esimest korda, mida nad on õppinud

Hansa kooli kogunesid keskpäevaks 5.–6. klasside segarühmad, et peo korraldajatele ette näidata, mida nad on seni suutnud selgeks õppida. Tantsijatele tähendas esimene eelproov ühtlasi võimalust koos oma liigijuhiga täpsustada ning harjutada kombinatsioone, mis kipuvad kõige enam sassi minema.

«Oleme siin, et teie saaks meiega tuttavaks ning meie teiega,» ütles liigijuht Ingrid Jasmin noortele tantsijatele. Ta pani kõigile südamele, et tähtsaim on tantsimisest rõõmu tunda ja mitte lasta mõnel untsu läinud sammul tuju rikkuda.