Loodusmuuseumi ja botaanikaaia taskuhääling alustas teist hooaega

«Rukkirääk» on taskuhääling, mille 20-minutilist loodustemaatilist saadet võib oodata iga kuu viimasel teisipäeval.

Teise hooaja esimeses saates võeti luubi alla teaduse populariseerimine. Külalistega, teadusagentuuri Teame+ koordinaatori Mare Vahtre ja Tartu ülikooli teaduskooli direktori Ana Valdmanniga arutleti, kel on õigus teadust populariseerida ning millised on head viisid laia publikuni jõuda.

Saadetes arutlevad külalised loodusest, töökogemustest, seikadest ning Tartu ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia tegemistest. Iga «Rukkiräägu» saate lõpus on tava esitada kuulajaküsimus, millele saab vastuse järgmise saate alguses.

Taskuhäälingu nimi on inspireeritud omapärasest linnust – rukkiräägust, kes oma krääkimisega on üks tuntuma häälega linde Eestis. Arvatakse, et meie igapäevane sõna «rääkima» arenes sõnast, mis algselt tähendas räägu rääkimist või muid teravaid hääli.