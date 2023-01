Politsei leidis hooldekodust lahkunud mehe

Veidi aega peale kadumisteate edastamist sai häirekeskus kõne, et Tartu vallas Võibla külas on abivajavas seisus mees. Infot kontrollima läinud piirkonnapolitseinik tuvastas, et võõrasse kanti sattunud mees on otsitav Valeri. Eakal mehel olid alajahtumise tunnused ning meedikud võtsid ta endaga haiglasse kaasa.