NIMEKIRJAD ⟩ Nemad kandideerivad riigikokku Tartu linnas ning Tartu- ja Jõgevamaal

2. Aadu Must (71)

Valimiste korralduses suuri muutusi pole

Vähem kui kuu pärast algavatel riigikogu valimistel on meie kandis valimistulle minemas üheksa erakonda kokku 149 kandidaadiga.

Tartu linna valimisringkonnas, kus jagatavaid mandaate on kaheksa, on üles seatud 79 kandidaati. Jõgeva- ja Tartumaa ringkonnas, kus jagatavaid mandaate on seitse, on kandidaate 70.

Täispikka nimekirja pole kokku saanud ülikoolilinnas ega maakondades Eestimaa Ühendatud Vasakpartei ja Rohelised. Nemad ei ole praeguses riigikogus esindatud, nagu ei ole ka erakond Eesti 200 ja Parempoolsed.

Midagi lubavad eduvõimaluste kohta ennustada reitingutabelid, kuid aktiivsed kampaanianädalad on alles ees.

Üks jaoskond vähem

Tartu linna valimiskomisjoni esimees Jüri Mölder ütles, et Tartu valijatel on valimiste korraldusliku poole kohta teada saamiseks kõige kergem tõmmata võrdlusi viimatiste kohalike valimistega, mis peeti aasta 2021 sügisel – üldine valimiskorraldus näeb tema sõnul välja täpselt sama moodi.

«Kui inimesed hangivad teavet valimiste kodulehelt, siis oluline on välja tuua Tartu eripära, et meil on kõik jaoskonnad ühetaolised,» selgitas Mölder. «Tartus teenindavad kõik valimisjaoskonnad ka väljaspool elukohta hääletajaid ja ühelgi tartlasel pole mingit vahet, millisesse jaoskonda ta läheb.»

Kui kohalikel valimistel oli Tartus 12 jaoskonda, siis sel korral on neid 11. Enam pole jaoskonda Tamme gümnaasiumis. Seal käis viimati kohapeal vähe hääletajaid ja jaoskonda kasutati palju mobiilsete ülesannete täitmiseks – kodus hääletamine, väljaspool elukohta valija asukohas hääletamine.

Peale selle ei tule hääletamistelki Veeriku Selveri juurde, selle asemel tuleb hääletusruum kõrval asuvasse tennisekeskusse. Seevastu Küüni tänava hääletamistelk naaseb.

«Meie eesmärk on olnud hoida valimiste korralduse põhimõtted ja jaoskondade töötamise põhimõtted võimalikult ühetaolisena, siis ei teki valijatel segadust – millisesse jaoskonda ma seekord saan minna, millised valijaid see teenindab,» rääkis Mölder. «See selgus on olnud eesmärk omaette.»

Avatud ühel ajal

See tähendab muu hulgas, et kõik jaoskonnad on avatud ühesuguse kellaajalise režiimi alusel ehk eelhääletamise päevadel kell 12–20 ja valimispäeval kell 9–20.

Mölder juhtis aga tähelepanu, et muudesse omavalitsustesse registreeritud hääletajad saavad Tartus hääletada 27. veebruarist 2. märtsini. Tartus kasutatav lahendus tähendab, et mõned jaoskonnad saavad suurema koormuse. «Selles ei ole kahtlust,» möönis Mölder. «Välja võib tuua viis jaoskonda: Eeden, kaubamaja, Küüni tänava valimistelk, Lõunakeskuse ja Veeriku jaoskond.» JÜRI SAAR

VALIMISTE AJAKAVA