Enriko Talvistu: Huvilised, ekskursioonile Salme tänvale!

Linnakodanikud valisid mulluseks aasta teoks Tartus veeprotseduuridega seotu. Mõistetav, kuid tahaksin tähelepanu juhtida veel ühele Tartule tehtud kingitusele. Selleks on Salme tänavas kunagise kommertsgümnaasiumi hoone renoveerimine. Just sellise nimetuse all ja selleks eesmärgiks see hoone vahetult iseseisvusaja lõpul 1940. aastal püstitatud sai.