«Kui «Kalevipoega» lugeda, siis on seal kirjas, et laudu käidi Pihkvast toomas, ja et Mustvee on Peipsi pealinn Eesti poole peal, siis on ju loogiline, et see kuju siia üles pannakse,» rääkis Aivar Kokk. «Ja Jõgevamaa on ju Kalevipoja tegude maa. Peipsi ääres käis ta kividega ja tõi siia laudu. Seekord jäi peale laudade toomine.»