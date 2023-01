Olete sageli haige ja väsinud? Põhjus võib peituda hallituses

Hoonete biokahjustuste eksperdi ja mükoloogiauuringute keskuse nõukogu liikme Kalle Pildi sõnul on majade hingamine metafoor, mille all mõeldakse pigem võimet tasakaalustada õhuniiskust.

«Jah, puit on hügroskoopne materjal, mistõttu on puitmajades niiskusprobleeme vähem. Siiski on ka neis sagedasteks probleemideks hallitusseened akendel ja aknapiiretel, vannitubades, väliseinte nurkades ja äärtes ning keldrikorruse seintel,» selgitas ta. Hallitusekolooniad tekivad kõige sagedamini suletud piirkondadesse, nagu näiteks kapitagused ja valamualused – seal, kus on õhu liikumine napp.