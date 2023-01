Tartu jagab tänavu huvihariduse toetusteks üle 2,4 miljoni euro

«Sel aastal toetab linn ühinguid vastavalt uuele toetuste maksmise korrale, mille järgi on võrdsustatud maksimaalne toetusmäär noore osaluse kohta nii spordivaldkonnas kui ka muu huvihariduse valdkonnas. Nii näiteks maksab linn muusikaringis käiva noore eest sama toetuskoefitsienti kui kergejõustikutrennis käiva noore eest,» selgitas huvihariduse ja -tegevuse valdkonna juht Mari-Ann Saluste. «Uus süsteem on läbipaistvam ja toetab samadel alustel erinevate valdkondade arengut, järjest rohkem saab tähelepanu teenuse kvaliteet.»

Populaarseimad tegevusvaldkonnad noortespordis on ujumine, jalgpall ja võimlemine. Spordiklubides osalevatest noortest on 56 protsenti poisid, 44 protsenti tüdrukud. Muus huvihariduses on noorte seas enimhinnatud tants, instrumentaal- ja vokaalmuusika ning loodustäppisteadused ja tehnoloogia. Neis valdkondades osaleb enim tüdrukuid (65 protsenti).