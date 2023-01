Elva gümnaasiumi remondiks korraldati uus hange

Hanke olulisemaid tingimusi on näiteks see, et pakkuja peab olema viimase kuue aasta jooksul nõuetekohaselt teinud vähemalt ühe hankeobjektiga sarnase ehitustöö. Lisaks peab pakkuja meeskonnas olema kaks vastutavat spetsialisti ja pakkujal on kohustus tutvuda riigihanke objektiga. Hanke täpsemad tingimused leiab riigihangete registrist.