Elron sõlmis lepingu veel kümne elektrirongi ehitamiseks

2022. aastal suurenes Elroni liinidel reisijate arv võrreldes aasta varasemaga rohkem kui miljoni võrra. Praegu teenindab riigile kuuluv vedaja reisijaid 37 rongikoosseisuga ja on selge, et tulevikus sellest ei piisa.

Äsja allkirjastas Elron Škoda grupiga lepingu veel kümne rongi valmistamiseks. Nende tootmist Ostravas on juba alustatud.

Elroni uute rongide projektijuht Viljar Luhthein tuletas meelde, et valitsus langetas läinud sügisel otsuse, mis laseb lisaks 2020. aastal sõlmitud kuue Škoda elektrirongi tellimusele vormistada optsioonilepingu ning suurendada tellimust aastaks 2027. «Tuleb juurde kümme kahesüsteemset elektrirongi, millega on võimalik sõita nii olemasoleva kontaktvõrgu kui ka lähiajal ehitatava kontaktvõrgu piirkonnas,» selgitas ta.

Uutest rongidest viis on erineva sisustuslahendusega ning hakkavad reisijaid teenindama Tallinna linnalähirongidena.

«Kuna Eesti asub võrreldes muu Euroopaga külmemas kliimas, peavad rongid taluma kiiresti muutuvat temperatuuri ja ilmaolusid. Detsembris algas esimese rongi jämekonstruktsiooni tootmise ettevalmistus, mis tähendab, et keevitamistööd on algfaasis ning mõne nädala pärast on rong kokkupanekuks valmis. Rongid ehitatakse RegioPanteri platvormile, mida kasutatakse ka Tšehhis ja Slovakkias,» jätkas Luhthein.