Tartu ülikooli teadur tutvustab koroonaviiruse reoveeuuringuid

Reovee analüüsidele tuginevat seiret on viimase paari aastakümne jooksul kasutatud väga erinevate uuringute läbiviimiseks. See on osutunud edukaks strateegiaks, mis võimaldab tuvastada inimtegevuse tulemusel keskkonda vabanenud keemilisi ja bioloogilisi markereid ning jälgida nende tasemete muutumist ajas.