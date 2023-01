Emajõe linnaujula pälvis Eesti maastikuarhitektide liidu aastapreemia

«Rand on liigendatud olemispesadeks, milles igaühes on istumis-päevitamisplatvorm ning mänguvahend. Ka laste mänguväljak ei ole koondatud ühte kohta, vaid hajutatud. Selliselt tekivad kohad, mis on tegevuste mahu poolest võrdsed, kuigi tegevused ise võivad erineda,» seisis tunnustusavalduses.

Kergliiklussilla võidutöö võidutööd «Sindlinahk» on maastik-maamärk, mille läbivaks kandjaks on looklev nahk, mis loob liikumisteede sujuva jätkuvuse ja toob klinkertellisega liiklussõlme inimmõõtmelisust. Vaksali sild ja tunnelid on hea näide ühe väga problemaatilise koha täielikust muutumisest kvaliteetse arhitektuuri kaudu, toodi välja. Töö autorid on Sille Pihlak ja Siim Tuksam (PART).