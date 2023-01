Eesti kirjanduse päeval askeldavad Lilla Daam ja Mehis Heinsaar

Kell 15 on huvilistel võimalus osaleda kirjandusmuuseumis (Vanemuise 42) jalutuskäigul Lilla Daamiga. Samas hoones tegutseb samanimeline kummitus. Kell 16 algab saalis kohtumine Mehis Heinsaarega. Juttu tuleb tema värskeimast romaanist «Kadunud hõim», mille peategelane on kirjandusmuuseumi töötaja. Vestlust juhib Kerstin Vestel, muusikat teeb Natali Ponetajev. Esimest korda antakse üle kirjandusmuuseumi sõbra auhind.

See üritus on üks neist, millega tähistatakse 30. jaanuaril eesti kirjanduse päeva esimest korda riikliku tähtpäeva ja lipupäevana. Osa võtab ka president Alar Karis, kes algatab sotsiaalmeedias jagamiseks sõnamängulise sõnumiketi luuleridadega Artur Alliksaarelt, kelle sünnist möödub aprillis 100 aastat.

Eesti kirjanduse päeva puhul on erandkorras esmaspäevasel päeval avatud kirjanike muuseumid, kus toimub ka mitmesuguseid üritusi. Ka kirjandusmaja (Vanemuise 19) uksed on valla: nii näiteks võib alates kella 16st astuda läbi sealsest raamatupoest Utoopia, et avastada, lugeda ja jagada eesti kirjandust.