Ilmus vinüülplaat sellest, milleta ei oleks minevikku, olevikku ega tulevikku

Jaan Malin möönab, et eesti keeles annaks loodusest kõnelevaid luuleplaate teha palju. Värske plaadi salvestusele kutsus ta need, kes on esitanud enda kõige ehedamalt südamest tulevat loodust puudutavat luulet: Hasso Krull, Carolina Pihelgas, Kristina Viin, Eeva Park, Timo Maran ja Contra.