Gümnasistid omandasid Tartu ülikooli teaduskooli õppepäevadel rahatarkust

Päeva esimese poole töötubades rääkisid panga mitmete ametikohtade esindajad rahatarkusest ja investeerimisest, ettevõtlusega alustamisest ja andmeteadusest. Lisaks said õpilased iseennast paremini tundma õppida karjääritöötoas.

«Eesti suurima pangana oleme võtnud vastutuse ja kasutame ära võimalust aidata kaasa Eesti hariduse edendamisse,» ütles Swedbanki välise järelkasvu valdkonnajuht Kristiin Koppel. «Usun, et tänu pangas töötavate ekspertide selgitustele saavad noored paremini aru, kuidas reaalteadustes õpitut iga päev pangatöös kasutatakse ja kui põnev see on. Kui seeläbi tõuseb õpilaste huvi ülikooli reaalteadusi õppima minna, oleme oma eesmärgi täitnud.»