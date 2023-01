Täna saab kohvikus ennast võõrale murest tühjaks rääkida

«Meil kõigil võib ette tulla olukordi, kus just võõraga oma muresid jagades jõutakse parimate lahendusteni. Või vähemalt teadmiseni, et ehk on murekoorem nii raske ja vajatakse spetsialisti abi,» rääkis Peaasi.ee projektijuht Sandra Liiv.

Vabatahtlikud on kohvikus eraldi märgistatud lauas valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas». Nad on omandanud toetava kuulamise ja vaimse tervise esmaabi pakkumise oskuseid Peaasi.ee vaimse tervise esmaabi koolitusel. Lisaks saab vaimse tervise kohvikus kohapeal lugeda või koju lugemiseks kaasa võtta ärevuse, depressiooni ja vaimse tervise esmaabi töövihikuid.

„Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad. Lisaks on vaimse tervise raskuste eripäraks see, et inimesed kannatavad kauem kui füüsilise tervise probleemidega, mistõttu toimub abini jõudmine liiga sageli juba hetkel, kui häire on välja kujunenud ning järgnev raviperiood pikk,» selgitas Liiv.

Vaimse tervise esmaabi andja saab olla elupäästev vahelüli, pakkudes abi mure sõnastamisel, esmast leevendust võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning julgustust spetsialisti abini jõudmisel,» lisas ta.

Vaimse tervise kohvikutes saab vestelda peamiselt eesti keeles, piiratud aegadel ka vene ja inglise keeles. Täpsem ajakava ja lisainfo on üleval Peaasi.ee kodulehel.

Vaimse tervise kohvikut hakatakse koos Reval Café'ga läbi viima regulaarselt iga kuu viimasel laupäeval.