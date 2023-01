PILDID ⟩ Vald sai uue spordihoone võtmed kätte, kemplus ehitajaga jätkub

Jõgeva vallavanem Angela Saksing selgitas, et hoone on põhiosas valmis, teha on jäänud vaid mõned väikesed tööd. Nädala algul kinnitas vallavalitsus ka spordihoone inventarihanked kogumaksumusega ligi 106 000 eurot, mille eest soetatakse kergejõustiku- ja korvpallisaali vajalikud vahendid.