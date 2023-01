Rõngu päästeselts vajab uue depoo ehitamiseks 325 000 eurot

MTÜ Rõngu Vabatahtlik Päästeselts juhatuse liige Kalle Raja ütles BNS-ile, et selts on ka ise raha kogunud ja loodab samuti valla toele. «Arvan, et selle summaga, mis meil omal on ja mille juurde saame, peaksime enam-vähem välja tulema,» rääkis Raja. Selts ise saab panustada 150 000 euroga.

Rõngu vabatahtlikul päästeseltsil on uue depoo jaoks olemas sobiv krunt Rõngus Viljandi Maantee 2B, mille kohta on kehtestatud ka detailplaneering, koostatud ehitusprojekt ja välja antud ehitusluba. «Arvestades asukohta ja muid päästeameti poolseid projekte, saaks depoo ka üheks kriisikeskuses, kus on võimalik kriisivarusid ja generaatoreid hoida,» lausus Raja.

Rõngu vabatahtliku päästeseltsi praegune hoone on amortiseerunud. Selleks, et päästeautod garaaži mahuksid on viidud põrand madalamale, mis tingib sadevee hoonesse valgumise. Lisaks vaevab päästeseltsi ruumipuudus veepäästetehnika hoidmiseks väljaspool navigatsiooniperioodi.