«Kristiina Alliksaar on olnud pühendunud juht, kes mõtleb laialt teemades kaasa ning on suurepärane suhtleja. Eriti tänuväärne on tema töö ligipääsetavuse teemaga, olles kirjeldustõlke pakkumisega siin nii Vanemuisega eeskujuks kui ka kogu kultuuriväljal teema eestvedajaks,» kiitis Raudsepp. «Ka uue teatrite rahastussüsteemi väljatöötamisel oli Alliksaarel oluline roll teatreid ühendava Eesti etendusasutuste liidu juhina.»